12 suç kaydı bulunuyordu! Uyuşturucu satıcısına evinde baskın

Kaynak: İHA
12 suç kaydı bulunuyordu! Uyuşturucu satıcısına evinde baskın

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılığı yaptığı belirlenen şahsın evine baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında 12 suç kaydı bulunan şüpheli M.B. tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılığı yaptığı belirlenen şahsın evine baskın düzenlendi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

uyusturucu.webpDüzce Cumhuriyet Başsavcılığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beyciler Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 5 parça halinde toplam 300 gram sentetik kannabinoid maddesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen bin TL nakit para, 1 gram uyuşturucu madde üretiminde kullanıldığı değerlendirilen bonzai hammaddesi ve uyuşturucu paketlemede kullanıldığı değerlendirilen defter parçaları ele geçirildi. 12 suç kaydı bulunan şüpheli M.B. (50), uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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