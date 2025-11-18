Adana'nın Seyhan ilçesinde dün okula gitmek için bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 12 yaşındaki Muhammet Miraç Çam'a 26 yaşındaki Eren K'nın kullandığı otomobil çarptı. Kazada Çam hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan Eren K. daha sonra emniyete gelerek polise teslim oldu. Eren K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemede tutuklandı.

EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Eren K'nin daha önce de alkollü araç kullandığı gerekçesiyle sürücü belgesine el konulduğu öğrenildi.

'GÜZEL OĞLUM, ASLANIM'

Muhammet Çam'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Çam'ın cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'nda babası Ümit Çam'ın kıldırdığı namazın ardından toprağa verildi.

Baba Ümit Çam'ın oğlunu "Güzel oğlum, aslanım" diye uğurladı. Anne Gülşah Çam da oğlunun arkadaşlarına sarılıp "Onu unutmayın." dedi.