12 yaşındaki kız yaşam savaşını kaybetti

Kaynak: İHA
12 yaşındaki kız yaşam savaşını kaybetti

Karaman'da asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan 12 yaşındaki Zehra Yıldız, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük kız çocuğu kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, 27 Eylül 2024 Cuma günü saat 15.45 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Yenikent Sitesi C Blok'ta yaşandı. okul çıkışı kardeşi ile birlikte oturdukları siteye gelen Zehra Yıldız, evlerine çıkmak için asansöre bindi. Hareket eden asansör yaşanan elektrik kesintisi sonucu 2. katta durdu.

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Yardım istedikleri site görevlileri tarafından kapısı açılan asansörden inmeye çalışan Zehra Yıldız, bir anda dengesini kaybetmesi üzerine yaklaşık 8 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük kız burada yapılan ilk tedavisinin ardından hayati tehlike kaydı ile Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edilmişti.

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Sevk edildiği Konya Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Zehra Yıldız için öğle namazının ardından Ahmet Yesevi Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Namaza, Yıldız’ın ailesi ve yakınları İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ile vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Zehra Yıldız, Hamidiye Mahallesi’ndeki şehir mezarlığına dualarla defnedildi.

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