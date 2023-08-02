12 yıl 4 ay hapis cezası vardı. Kadın hırsız kıskıvrak yakalandı

Aydında 4 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 4 ay hapis cezası bulunan genç kadın yakayı ele verdi.

KAYNAK: İHA
12 yıl 4 ay hapis cezası vardı. Kadın hırsız kıskıvrak yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde 4 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 4 ay hapis cezası bulunan genç kadın polisten kaçamadı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir Bulvarı’nda gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde farklı kimlik beyan eden D.U. isimli genç kadın, ekipler tarafından yakalandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şahsın nitelikli konut dokunulmazlığı ihlali dahil olmak üzere 4 ayrı hırsızlık suçundan arandığı ve hakkında 12 yıl 4 ay hapis cezası olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli kadın, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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