12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Bilecik Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ‘Uyuşturucu Madde İmal Ve Ticareti’ suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda yakalandı.

Yakalanan firari ile yanında bulunan diğer şahsın üzerlerinde yapılan aramada; 1 gram metamfetamin maddesi, 1 adet bong aparatı ele geçirilerek şahıslar hakkında ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul etmek veya Kullanmak’ suçundan yasal işlem yapıldı.

Firari hükümlü şahıs ise çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak Gölpazarı Açık Cezaevi’ne sevk edildi.