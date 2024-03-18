12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Bilecik’te 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli narkotik ekipleri tarafından yakalandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ‘Uyuşturucu Madde İmal Ve Ticareti’ suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda yakalandı.

Yakalanan firari ile yanında bulunan diğer şahsın üzerlerinde yapılan aramada; 1 gram metamfetamin maddesi, 1 adet bong aparatı ele geçirilerek şahıslar hakkında ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul etmek veya Kullanmak’ suçundan yasal işlem yapıldı.

Firari hükümlü şahıs ise çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak Gölpazarı Açık Cezaevi’ne sevk edildi.

Son Haberler
ABD'den Gazze’ye havadan yardım Dünya
ABD'den Gazze’ye havadan yardım
Yaşlanmayı durduruyor mide kanserini önlüyor. Hasadı başladı kilosu 50 TL Gündem
Yaşlanmayı durduruyor mide kanserini önlüyor. Hasadı başladı kilosu 50 TL
'Keşke Yunan kazansaydı' diyenlere İskilipli Atıfçılara ve bu hainleri destekleyenlere karşı yaşasın Çanakkale Zaferi Tarih - Mitoloji
'Keşke Yunan kazansaydı' diyenlere İskilipli Atıfçılara ve bu hainleri destekleyenlere karşı yaşasın Çanakkale Zaferi
Son dakika... Bakan Yerlikaya açıkladı! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası gözaltı sayısı belli oldu Spor
Son dakika... Bakan Yerlikaya açıkladı! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası gözaltı sayısı belli oldu
Meral Akşener’den Çanakkale mesajı. 'Atatürk dev orduların önünde duvar ördü' Gündem
Meral Akşener’den Çanakkale mesajı. 'Atatürk dev orduların önünde duvar ördü'
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın boğaz manzaralı evinin kirası dudak uçuklattı! Evde eski Galatasaraylı Mata da oturmuş Magazin
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın boğaz manzaralı evinin kirası dudak uçuklattı! Evde eski Galatasaraylı Mata da oturmuş
Yeniçağ'ı ziyaret eden BTP Bahçelievler adayı: Bahçelievler’i insan odaklı belediyecilikle tanıştıracağız Siyaset
Yeniçağ'ı ziyaret eden BTP Bahçelievler adayı: Bahçelievler’i insan odaklı belediyecilikle tanıştıracağız