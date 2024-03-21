13 derecede Cook'u geçti

Türkoğlu, "Oceans Seven" serisine ait Cook Boğazı'nı geçmek için TSİ 09.00'da yaklaşık 13 derecelik soğuk sulara atladı. Yeni Zelanda'nın akşam saatlerinde başladığı 27 kilometrelik zorlu yolculuğunu karanlıkta tamamladı.

Yüzme maratonunu bitirdikten sonra, takım arkadaşlarıyla birlikte duygusal anlar yaşayan Türkoğlu, tekneye dönüşünde Türk bayrağını açarak, sosyal medya üzerinden canlı yayınla bu mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Daha önce 30 Temmuz 2022'de Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada geçerek en genç Türk unvanını kazanan Türkoğlu, 9 Ağustos'ta yaklaşık 40 kilometrelik Kuzey Kanalı'nı 11 saat 48 dakika 19 saniyede geçerek "İlk Türk kadın ve en genç Türk sporcu" olarak tarihe geçmişti.