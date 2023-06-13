13 polis Müslümanlara işkence yaptıkları gerekçesiyle açığa alındı

Yerel medyada yer alan habere göre karar, Uganda polis memurlarının başkente yakın Kawempe bölgesinde bulunan ve Müslüman lider Şeyh Muhammed Yunus Kamoga tarafından yönetilen rehabilitasyon merkezinde 45 Müslüman genci darbedip tekmelediklerini gösteren kamera görüntülerinin ardından geldi.

Kampala'da basın toplantısı düzenleyen Uganda Polis Sözcüsü Fred Enanga, "Polis memurlarının Kawempe'deki rehabilitasyon merkezine yaptıkları baskın sırasında gerçekleştirdikleri eylemler polis yönetimi tarafından uygunsuz bulundu. Baskın sırasında merkezde bulunan gençler tekmelenmiş ve tokatlanmıştır." dedi.

Uganda Müslüman Avukatlar Derneği ise polisin Müslümanlara yönelik eylemlerini kınayarak Uganda İnsan Hakları Komisyonuna başvuracaklarını açıkladı. (AA)