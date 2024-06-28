13 Türk hacı Ankara’ya getirilecek

Kaynak: İHA
13 Türk hacı Ankara’ya getirilecek

Ankara, Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, hac görevini yerine getiren ve sağlık sorunları yaşayan 13 Türk vatandaşı, 10 kişilik bir tıp ekibi refakatinde Türkiye'ye dönüş yapacak.

Sağlık Bakanlığı, hac vazifesini tamamlayan ve çeşitli sağlık problemleri yaşayan 13 Türk hacının, 10 kişilik uzman bir sağlık ekibinin eşliğinde yurda döneceğini duyurdu. Vatandaşların sağlık durumlarına ilişkin gerekli tüm tedbirler alındı.

Hac farizasını ifa etmekteyken rahatsızlanan bu bireyler, aralarında çeşitli branşlardan uzman doktorların da bulunduğu bir sağlık ekibinin gözetiminde, Milli Savunma Bakanlığı'na ait bir uçakla bu gece Ankara'ya nakledilecekler. Gerçekleştirilecek bu medikal tahliye operasyonunun ardından, hacıların tedavi süreçleri Ankara'daki hastanelerde sürdürülecek.

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