13 yaşındaki çocuğa uyuşturucu verip cinsel istismar etti. Sapığa mahalleli dayağı

İzmir’in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde 13 yaşındaki çocuk, 5 yıldır aynı mahallede yaşayan A.K. tarafından 2 yıldır cinsel istismara uğradığını mahalleliye anlattı.
Mahalleli, uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen A.K.’yi yakalayarak dövdü.
İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, A.K.'yi gözaltına aldı.
İfadesi alınan çocuk, A.K.'nin kendisine uyuşturucu verip, cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.
Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen A.K. 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.