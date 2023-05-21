13 yaşındaki çocuk 14 yaşındaki çocuk tarafından öldürüldü

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde parkta tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan bir çocuk hayatını kaybetti.

13 yaşındaki çocuk 14 yaşındaki çocuk tarafından öldürüldü

İHA’da yer alan habere göre, sabah okulda kavga eden iki öğrenci okuldan sonra saat 17.00 sıralarında Şafak Parkı'nda buluşmak üzere sözleşti. Aralarında çıkan tartışma sonucu 14 yaşındaki U.B evden bıçak getirerek M.E.A’yı 4 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Hastanesine kaldırılan yaralı çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. U.B. polis ekipleri tarafından yapılan çalışmayla yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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