13 yaşındaki çocuk başıboş köpeklerinin saldırısına uğradı

Okuldan çıktıktan sonra evine doğru yürüyen Hayrettin G., sokak köpeklerinin ani saldırısı ile karşı karşıya kaldı.

ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

Saldırıyı fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen harekete geçerek Hayrettin G.'yi köpeklerin saldırısından kurtarmayı başardılar. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaparak yaralı çocuğu Haymana Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Ardından, durumunun ciddiyet kazanması nedeniyle, Hayrettin G. ambulansla Ankara'ya götürüldü.

BELEDİYE EKİPLERİ SOKAK KÖPEKLERİNİ TOPLADI

Olayın ardından, belediye ekiplerinin bölgedeki başıboş sokak köpeklerini topladığı ve kontrol altına aldığı gözlemlendi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.