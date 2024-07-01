13 yaşındaki çocuk girdiği kanalda boğuldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
13 yaşındaki çocuk girdiği kanalda boğuldu

Şanlıurfa'da serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan İbrahim Alpak, 13 yaşında hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde Anaz Mahallesi'ndeki sulama kanalında boğulma vakası meydana geldi.

Serinlemek için sulama kanalına giren İbrahim Alpak, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Durumu görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunurken, olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, sağlık ve dalgıç polisler sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucunda Alpak'ın cansız bedeni, suya girdiği yerden yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunurken, cenazesi, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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