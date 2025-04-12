13 yaşındaki Yusuf faciayı önledi!

Kaynak: İHA
13 yaşındaki Yusuf faciayı önledi!

Muş'ta park halindeyken aniden hareket eden tüp yüklü kamyonet, 13 yaşındaki Yusuf'un dikkati sayesinde durduruldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Nisan 2025 günü öğle saatlerinde Muş İstasyon Caddesi üzerinde ki bir sokakta meydana geldi. Park halindeki kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket etmeye başladı. Sokakta yürüyen Yusuf, kamyonetin hareket ettiğini fark eder etmez aracın yanına koştu. Büyük bir soğukkanlılıkla kamyonetin kapısını açan Yusuf, el frenini çekerek aracı durdurdu.

aw431197-01.jpg

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, Yusuf'un cesaretini ve hızlı müdahalesini takdirle karşıladı. Bir faciayı önleyen küçük kahraman, mahalle sakinlerinin de takdirini topladı.

aw431197-02.jpg​​​​​​​

Kamyonetin neden hareket ettiği bilinmezken, Yusuf'un örnek davranışı sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Son Haberler
Transferde yasak mı müjde mi?
Transferde yasak mı müjde mi?
Mars’ın sırrı çözülüyor! Hayat mı var? İşin uzmanları anlatıyor
Mars’ın sırrı çözülüyor! Hayat mı var? İşin uzmanları anlatıyor
Kamyonette bin 500 litre etil alkol ele geçirildi
Kamyonette bin 500 litre etil alkol ele geçirildi
Yalova'da karaya oturan enerji gemisi kurtarıldı
Yalova'da karaya oturan enerji gemisi kurtarıldı
Mudurnu’da cip şarampole uçtu! Sürücü korna çalarak sesini duyurdu
Mudurnu’da cip şarampole uçtu! Sürücü korna çalarak sesini duyurdu