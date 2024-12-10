13 yıl boyunca kayıptı! Bu ayakkabılar rekor fiyata satıldı

Heritage müzayede evinde satışa sunulan bu ayakkabılar, filmin çekildiği dönemin ardından ilk kez açık artırmaya çıkarıldı.

32.5 MİLYON DOLARA ALICI BULDU

Açılış fiyatı 1,55 milyon dolardan başlayan ayakkabılar, açık artırmada 32.5 milyon dolara alıcı buldu.

Bu satış, sinema tarihinin en değerli film hatıralarından biri olarak kayda geçti. 2005 yılında, eski bir mafya üyesi olan Terry Jon Martin tarafından Judy Garland Müzesi’nden çalınan ayakkabılar, 2018’de FBI’ın düzenlediği bir operasyonla bulunmuştu.