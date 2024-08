130 km hızla giden trafik magandası bomboş yolda arkadan çarpıp böyle kaza yaptırdı

Direksiyon kontrolünün kaybedilmesi sonucunda her gün onlarca trafik kazasının yaşandığı ve bazı vatandaşların da bu kazalar sonucunda hayatlarını kaybetmesi engellenemeyen bir şekilde devam ediyor. Bazı kazalar ise ya güvenlik kameralarından ya da araçların ön tarafına yerleştirilen kameralar sayesinde an be an kayıt altına alınıyor.

Bir araç kamerasına yansıyan görüntüler ise izleyenlerin kaza hakkında düşünmelerine neden oldu. Bomboş yolda 130 KM hızla seyreden bir araç, hemen önünde ve başka bir şeritte giden araca hızla yaklaştı. Yaklaşması ile şerit değiştirmesi hızla devam eden araç en sonunda önündeki araca arkadan çarptı.

Kaza ile öndeki araç dengesini kaybetti ve bir süre yalpaladıktan sonra şerit değiştirip durabildi. O sırada öndeki araçta 3 kişi bulunuyordu. Yolda başka bir aracın olmaması zincirleme bir kazanın önüne geçti.

Kazanın sosyal medyada yayılması ile bazı kullanıcılar araçta muhtemelen hız sabitleyici olduğunu ve sürücünün de uyuyakalmış olabileceğini aktarırken bazı kullanıcılar ise hatalı olan sürücünün ölüme sebebiyet verebilmesi üzerine durdu.