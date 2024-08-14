Mahfi Eğilmez faydası olmayan iyi haberi açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün yaptığı paylaşımla cari açığın düştüğünü açıkladı. Şimşek, paylaşımında aylık cari dengenin fazla verdiği, haziranda yıllık açığın 24,8 milyar dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu. Yüzde 8,5 olan işsizlik oranını bu ay yüzde 0,7'lik büyük bir artışla yüzde 9,2'ye çıkmasını Mehmet Şimşek "Orta Vadeli Programa göre tek hanede "kaldık yorumu yaptı

Deneyimli iktisatçı Mahfi Eğilmez'den cari açıkla ilgili olarak bugün dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Cari açığın 16,5 milyar dolara düşmesini iyi haber olarak yorumlayan Eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez bu düşüşün büyümeyi de düşürdüğüne işaret etti. Eğilmez, bu düşüşü "kötü haber" olarak yorumladı.

Deneyimli iktisatçı Mahfi Eğilmez'in o paylaşımı:

"Ocak - Haziran cari açığı 16,5 milyar dolar olarak açıklandı. Geçen yılın aynı döneminde açık 36,7 milyar dolardı. Bu iyi haber. Kötü haber ise bu düşüşün büyümeyi de düşürmesi".

Cari açık ve işsizlik rakamlarını yorumlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dünkü paylaşımı şöyleydi:

"Aylık cari dengenin fazla verdiği haziranda yıllık açık 24,8 milyar dolar gerçekleşti. İkinci çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,2’ye, üçüncü çeyrekte ise yüzde 2’nin altına gerilemesini bekliyoruz. Programımızın dengelenme ve dezenflasyondaki olumlu sonuçlarının yanı sıra işgücü piyasasındaki kısa vadeli olumsuz etkilerini görüyoruz. İşsizlik oranı haziranda yüzde 9,2’ye yükseldi ancak bu yıl OVP’den daha düşük ve tek haneli işsizlik oranı öngörüyoruz. Kalıcı refah artışı sağlamak için programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. İşgücü piyasasının niceliği kadar niteliği de önemlidir. Bu kapsamda verimlilik artışı, beşeri sermayenin güçlendirilmesi ve dijital dönüşüme odaklanan yapısal reformlara ağırlık veriyoruz."