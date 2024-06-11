130 milyon liralık film gibi yalı soygununda flaş gelişme

İstanbul’un Sarıyer ilçesi Kireçburnu’nda bulunan Memduh Paşa Yalısı’nda çalışan Ahmet Y., yaklaşık 1,5 yıl önce özel güvenlik görevlisi olarak işe başlamıştı. İddialara göre Ahmet Y., film senaryolarını aratmayacak bir planla büyük bir soyguna imza attı.

KAMYONETLE GELİP 130 MİLYON LİRALIK DÖVİZ ÇALDILAR

9 Haziran Pazar günü saat 03.30 sıralarında Ahmet Y., gece alarmı susturduktan sonra maskeli ve siyah kıyafetli 4 arkadaşını içeri aldı. Gri renkli bir kamyonetle yalıya gelen hırsızlar, içerideki 4 kasanın kapısını kırarak içlerindeki dövizleri 3 çuvala doldurdu. Çuvalları kamyonete yükleyen hırsızlar hızla olay yerinden kaçtı.

Sabah saatlerinde yalıya gelen işyeri sahibi Ümit E., durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelemelerde, Ahmet Y.’nin maskeli 4 kişiyi içeri aldığı, kasaların kilidini kırarak dövizleri çuvallara doldurduğu ve çuvalları kamyonete yükledikleri belirlendi. Hırsızlar kamyonetle hızla uzaklaştı.

İSTANBUL VE TEKİRDAĞ'DA OPERASYON

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından geniş çaplı bir operasyon başlattı. Yapılan incelemeler ve kamera görüntüleri sonucunda 7 şüpheli İstanbul ve Tekirdağ’da gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında soygunu gerçekleştiren 3 şüphelinin de bulunduğu öğrenildi. Polis, çalınan dövizlerin bir kısmını ele geçirdi. Firari şüphelilerin yakalanması ve paranın geri kalanının bulunması için operasyonlar devam ediyor.