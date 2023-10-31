130 yıllık kulüp ilk kez ayın golünü seçemedi. Taraftar gözyaşlarına boğuldu

İsviçre Süper Lig'inin köklü ekiplerinden Basel, Ekim ayını iyi geçiremedi.
Ekim ayında oynadığı 4 maçta gol sevinci yaşayamadılar.
Sırasıyla Stade Ouchy'e 3-0, Young Boys'a 3-0, Servette'ye 1-0 ve Lausanne'ye de 3-0 kaybeden Basel, ligde 5 puanla son sırada yer alıyor.
4 maçta 10 gol yiyen Basel, gol atma başarısı gösteremedi.
''GOL ATAMADIĞIMIZ İÇİN AYIN GOLÜ ÖDÜLÜNÜ SEÇEMİYORUZ''
Basel, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.
Yapılan paylaşımda, "Ekim ayında gol atamadığımız için ayın golü ödülü seçemiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Bu paylaşım binlerce görüntülenme aldı.
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