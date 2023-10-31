130 yıllık kulüp ilk kez ayın golünü seçemedi. Taraftar gözyaşlarına boğuldu

İsviçre Süper Ligi ekibi Basel, Ekim ayında oynadığı maçlarda gol sevinci yaşayamadı. Bundan dolayı da ayın golünü seçemediğini açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
130 yıllık kulüp ilk kez ayın golünü seçemedi. Taraftar gözyaşlarına boğuldu

İsviçre Süper Lig'inin köklü ekiplerinden Basel, Ekim ayını iyi geçiremedi.

Ekim ayında oynadığı 4 maçta gol sevinci yaşayamadılar.

Sırasıyla Stade Ouchy'e 3-0, Young Boys'a 3-0, Servette'ye 1-0 ve Lausanne'ye de 3-0 kaybeden Basel, ligde 5 puanla son sırada yer alıyor.

4 maçta 10 gol yiyen Basel, gol atma başarısı gösteremedi.

''GOL ATAMADIĞIMIZ İÇİN AYIN GOLÜ ÖDÜLÜNÜ SEÇEMİYORUZ''
Basel, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.

Yapılan paylaşımda, "Ekim ayında gol atamadığımız için ayın golü ödülü seçemiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bu paylaşım binlerce görüntülenme aldı.

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