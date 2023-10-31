130 yıllık kulüp ilk kez ayın golünü seçemedi. Taraftar gözyaşlarına boğuldu

İsviçre Süper Ligi ekibi Basel, Ekim ayında oynadığı maçlarda gol sevinci yaşayamadı. Bundan dolayı da ayın golünü seçemediğini açıkladı.