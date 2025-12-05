23 Ocak 1968 doğumlu Murat Sancak'ın ismi futbol dünyasına Adana Demirspor'la girdi. Daha önce başka bir kulüpte yöneticilik yapmayan ve kulüp kongrelerinde adı geçmeyen Sancak, 2018 yılında Adana ekibinin başkanlığına seçildi. Kulüp, 2020-21 sezonunda TFF 1. Lig'de şampiyon olarak 26 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi. Sancak, bu süreçte dernek statüsündeki kulübü şirketleştirdi ve sahibi oldu. Mario Balotelli gibi flaş transferler yapan, birçok yıldızı takıma katan Sancak'ın takımı Süper Lig'deki ilk yılında 9., ikinci yılında 4. oldu. Adana Demirspor tarihinde ilk kez 2023-24 sezonunda Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazandı.

ADANA DEMİRSPOR İLE ÖNCE ZİRVE SONRA DİP

Ancak aynı sezonun ikinci yarısında Adana Demirspor mali krize girdi. Oyuncu kadrosu hızlı bir şekilde boşaldı. Sezon 12. olarak tamamlansa da kriz 2024-25 sezonuda sürdü. Mura Sancak, 2025 şubat ayında başkanlık görevini Metin Korkmaz'a devretti.

FIFA'dan gelen transfer yasağı nedeniyle eleştiriler yükseldi. 2024-25 sezonu Adana Demirspor için kabus gibi geçti. Sezon içinde TFF tarafından takıma 3 puan silme cezası da verildi. Murat Sancak 6 Haziran 2024 tarihinde başkanlığa geri döndü 4 Ekim 2024 tarihinde 2024-25 Sezonunda kulüp 7 maçta 1 puan topladığı için Adana Demirspor taraftarları, Sancak ve yönetimi protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. 6 Ekim 2024 tarihinde başkanlığı Bedirhan Durak'a bıraktığını açıkladı. 9 Şubat 2025 tarihinde oynanan Galatasaray maçının 29. dakikasında takımı aleyhine verilen penaltıdan sonra sahibi olduğu Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi talimatını verdi. Adana ekibi sezon sonunda TFF 1 Lig'e düştü. Kadrosu iyice zayıflayan takım -24 puan ceza aldı. Şu an 15. haftası tamamlanan ligde sadece iki beraberliği bulunuyor. Takımın küme düşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

ADANA DEMİRSPOR'UN İKİ BAŞKANI İÇİN GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis soruşturmasında Adana Demirspor'da başkanlık yapan iki isim Murat Sancak ve Metin Korkmaz için gözaltı kararı verildi. Kulüp yöneticiliği yaparken oyuncu menajerliği de yapan Metin Korkmaz bu yüzden 1 hak mahrumiyeti aldı. Korkmaz daha menajerlik şirketini kardeşine devretti.

MURAT SANCAK 'BAHİS YASAKLANSIN' DEMİŞTİ

Sancak, sık sık bahsin yasaklanmasını istediğini söylemişti. 2023 yılında yaptığı bir açıklamada şunları söylemişti: "Bazı hakemlerle ilgili sıkıntı var mı, var. Bir şey söyleyeceğim burada. Belki ortalık karışır ama karışsın. Türk futbolunun değil dünya futbolunun başında bahis olayları var. Bazı sonuçların ters gitmesi, hakem hatası olarak nitelendirilen bazı şeylerin arkasında başka şeyler var. Çok büyük bir pazar, çok büyük bir pasta. Aynı silah, petrol ticareti gibi büyük bir pasta var. Aslında oraya dikkat etmek gerekiyor. 3-0 kazanacağın maçı bir bakıyorsun kaybetmişsin. O zaman ben bile kendi kendime soruyorum acaba futbolcuda mı, hakemde mi, hocada mı problem var. Herkesi şüphe altında bırakıyorsun. Düşünmekten kendini alamıyorsun. Dünya futbolunun en büyük sorunu bahis şirketleri. Savcıların orayı çok iyi incelemesi lazım."

Murat Sancak 7 Kasım 2024'te ise şöyle konuşmuştu: ''Bütün yetki benim elimde olsa bütün Türkiye kulüplerini İddia'dan çeker, İddaa’yı da kapatırdım. İddaa’nın, bahisin olduğu yerde dürüstlük, adalet beklemeyin."

2015'TE ARACI KURŞUNLANDI, KUMAR BORCU İDDİASI

Murat Sancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen iş insanı Ethem Sancak'ın yeğeni. 2005 yılında MT Sağlık Ürünleri şirketini kuran Murat Sancak, 2008 yılında Türkiye'nin en büyük hasta altı bezi fabrikası SAN Sağlık firmasını kurdu. 2009 yılında MT Bilgi Teknolojileri şirketini hayata geçirerek Türkiye'nin ilk yeni nesil yazar kasa pos markası VERA'nın geliştirilmesine ve üretilmesine öncülük etti. 2017 yılında Maxicells İlaç San. Firmasını kurdu. 2014-2017 yılları arasında Star Medya Grubu yönetim kurulu başkanlığı ve TürkMedya yönetim kurulu üyeliğini yürüttü. 2015 yılında Murat Sancak'ın içinde bulunduğu kurşun geçirmez araca silahlı saldırı yapıldı. Araca 18 kurşun isabet etti. O dönem çıkan haberlerde saldırının Sancak'ın kumar borcu yüzünden yapıldığı iddia edildi. O danem Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni olan Ertuğrul Özkök, köşe yazısında "Bilen biri dedi ki, arabasına 21 kurşun atılan Murat Sancak'ın illegal kumar masasında kaybettiği para 12 milyon dolarmış" dedi.

SEÇİMDE ERDOĞAN'I DESTEKLEDİ, DAHA SONRA ARASI AÇILDI

2023 seçimlerinde Murat Sancak, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini ilan etmişti. Sancak, Erdoğan ile çekildiği kareyi profil fotoğrafı yapmıştı. Ancak 2024 yılında basına Erdoğan'la Murat Sancak'ın arasının açıldığı haberleri düştü. İddiaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşvikiyle kurulan; Türkiye’nin ilk plazma ilaç şirketi olan Maxicells’ten Adana Demirspor'a 45 milyon euro tutarında çek kesilmişti. Erdoğan’ın olaya çok kızdığı; “Bu düpedüz hırsızlık” dediği iddia edildi. Bu olaydan onra Adana Demirspor'un sportif çöküşünün başladığı yorumları yapıldı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

MASAK raporu ile hesabında hareketler belirlenen Murat sancak ve Metin Korkmaz'ın suçlu bulunması halinde Adana Demirspor küme düşme cezasıyla karşı karşıya gelecek. Savcılığın iddianamesinin açıklamasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu kendi soruşturmasını başlatacak. Etik Kurulu, Murat Sancak ve Metin Korkmaz'ın ifadesini alarak dosyayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ne sevk edecek. Kişi ve kulübe verilecek ceza Tahkim Kurulu kararıyla kesinleşecek. Bahis soruşturmasında daha önce de Süper Lig'de yer alan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya tutuklanarak cezaevine konulmuştu.