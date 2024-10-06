133 kişilik zabıta kadrosuna 4 bin başvuru

Ankara Büyükşehir Belediyesi 133 zabıta memuru alım ilanı açtı. 3-11 Ekim arası devam eden başvuru sürecinde ilana 4 bin üniversite mezunu başvurdu.

Başvuru yapan adaylar arasında, “Hukuk, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Tarih, Coğrafya ve Türkçe Öğretmenliği, Halkla İlişkiler, Arkeoloji, İktisat ve Gazetecilik” mezunlarının olması dikkat çekti.

KPSS PUANINA GÖRE ALIM

Sözlü ve uygulamalı sınava katılmak isteyen adaylar “www.ankara.bel.tr” adresi üzerinden elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak istenilen belgelerle birlikte, 3-11 Ekim 2024 tarihlerinde hafta içi mesai saatleri arasında Atatürk Spor ve Sergi Sarayı’na şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayabilecek.

KPSS puanına göre alımı yapılacak zabıta memurluğu için başvuru esnasında adaylardan istenilen belgeler ise şöyle:

-Nüfus cüzdanının veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi,

-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

-Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

-Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

-KPSS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

-Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan,

-2 adet biyometrik fotoğraf.

Adayların mülakatı ise 18-25 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal yapılan alımlarla ilgili şu bilgileri verdi:

“Zabıta Daire Başkanlığı bünyesine 133 Zabıta arkadaşımızı daha katacağız. 2019 yılına 200 civarında zabıta ile giren daire başkanlığımız yeni yaptığımız alımlarla güçlendi ve 521 sayısına ulaştık. Bugün yapılan alımlarla daha da güçleneceğiz. Ankaralı hemşehrilerimize daha güzel hizmet vereceğiz. 4 bine yakın başvurumuz oldu. Kadın arkadaşlarımız için 1.60 boy erkek arkadaşlarımız için 1.67 boy olmak üzere; KPSS 2024’ten P3 notu en düşük 65 olacak şekilde başvurular yapıldı.”

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

Büyükşehir Belediyesi, üniversitelerin ilgili lisans programlarından mezun olan toplam 133 kadın ve erkek zabıta memurunu istihdam edecek. Adaylarda; 30 yaşını doldurmamış, erkekler için 1.67 metre, kadınlar için 1.60 metre boyunda olmak, boy ve kilo arasında 10 kilogramdan fazla fark olmamak ve Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak koşulları aranıyor.

Başvurularını tamamlamak için gelen adaylar düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Ramazan Kaplan: “Başvuruları Ankara Büyükşehrin sosyal medya hesaplarından gördüm. Zabıta olmak tercihlerim arasında vardı. Doğma büyüme Ankaralıyım. Ankara’da böyle bir fırsatın olması benim için çok büyük bir fırsat. İşsizlikten dolayı yaşanan sıkıntılar var böyle alımları gençleri daha da motive ediyor.”

-Cem Yaman: “Başvuruyu sosyal medyada gördüm. Zabıta olmak istiyordum, çok güzel bir meslek. Tüm lisanslara özel olarak açtıkları için ve bu fırsatı bizlere sundukları için Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim.”