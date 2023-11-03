1350 internet sitesine erişim engeli

Ankara'da jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdiği 6 bin 791 sosyal medya hesabı ile internet sitesinden 1350'sine erişim engellendi.

KAYNAK: AA
1350 internet sitesine erişim engeli

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 1-31 Ekim'de icra edilen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, 6 bin 791 sosyal medya ve URL adresinin incelendiği belirtildi.

Bu kapsamda, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 1116 ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 234 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek bu adreslere erişim engellendi.

Ayrıca bu yıl yapılan faili meçhul siber saldırı olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Bala, Etimesgut, Nallıhan, Mamak, Kalecik, Yenimahalle ilçelerinde "nitelikli dolandırıcılık" ve "nitelikli hırsızlık" suçları Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde aydınlatıldı.

Bu siber saldırı olaylarına ilişkin 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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