14 ay kabızlık şikâyetiyle hastaneye gitti. 10 santimetrelik tümör tespit edildi

DHA’nın haberine göre; Prof. Dr. Emin Özkul, “4,5 saat süren operasyonla tümörü aldık. İleri yaşlarda kabızlık, çok dikkat edilmesi gereken bir konudur. Bunu, medikal tedavi ile geçecek bir şey gibi düşünmemek lazım” sözlerini kullandı.

Batman’da yaşayan Abdulgaffur Uçar, 14 ay boyunca ara ara kabızlık şikâyetiyle doktora başvurdu. Aldığı ilaçlara rağmen şikâyeti devam eden Uçar, Diyarbakır'a gelerek Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde muayene oldu.

Kuyruk sokumu bölgesinde 10 santimetrelik iyi huylu tümör tespit edilen Uçar, genel cerrahi, ortopedi ve travmatoloji, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanlarından oluşan ekiple 4,5 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emin Özkul, uzun süreli kabızlığın altında başka bir hastalığın yatabileceğini söyledi.

‘ERKEN TANI ÇOK ÖNEMLİ’

Uçar’ın kuyruk sokumundaki tümörün alınmasıyla sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Prof. Dr. Emin Özkul, “Hastamızda 14 ayda olan, ara ara ileri boyutlara varan, günlerce dışarı çıkmasına engel olan bir kabızlık şikayeti oluyor. Hasta bu şikayetle birkaç kez doktorlara başvuruda bulunuyor. Pek bir şey saptanamıyor. Ama bize geldiğinde kuyruk sokumu dediğimiz bölgede 10 santimetrelik bir tümör tespit ettik. Bölge sinir sistemlerine çok yakın. Yaklaşık bir hafta önce hastayı ameliyat ettik, şu an durumu gayet iyi. Uzun bir ameliyat, özellikle çıkartılan bölgenin büyüklüğüne göre ameliyatın saati değişebiliyor. Bizimki yaklaşık 4,5 saat sürdü. Bu tür hastalarda eğer biraz daha büyük kitle mevcut ise 10 saate kadar süren vakalar olabiliyor. Kitle büyüdükçe geriye kalan fonksiyon bozukluğu o kadar fazla oluyor maalesef. O sebeple bu hastalarda erken tanı çok önemlidir. Bu hastaların tedavisi için birkaç kliniğin beraber çalışması gerekiyor. Genel cerrahinin, ortopedinin ve plastik cerrahinin birlikte çalışması lazım. Bölgede de ilk defa yapılan bir ameliyat oldu” dedi.

‘KABIZLIK, İLERİ YAŞLARDA DİKKATE ALINMALI’

İleri yaşlarda uzun süreli ve ara ara görülen kabızlığın dikkate alınması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Özkul, şunları söyledi:

“Hayat boyu hepimizin başına gelebilecek kabızlık şikayeti bazen çok önemli sıkıntıların habercisi olabiliyor. Özellikle ileri yaşlarda kabızlık, çok dikkat edilmesi gereken bir konudur. Bazen bel fıtığıyla, bacağa vuran ağrı şikayetleriyle de hastalar başvurabiliyor. Sadece basit bir şurupla basit bir medikal tedavi ile geçecek bir şey gibi düşünmemek lazım. Bunun altında yatan başka bir sebep var mı, diye düşünmek gerekiyor. Bu bölgedeki kemiklerde oluşabilecek herhangi bir kitle ve bu çok az hastada görülüyor ama olduğunda da çok ciddi problemlere neden olabiliyor. Bu nedenle ileri yaşlarda bel ağrısı, kalça ağrısı kabızlık şikayeti olanların bu konuda biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Daha küçük boyutlarda yakalanırsa çok az bir tedaviyle giderilebilecekken büyük boyutlara ulaştığında çok büyük sıkıntılara yol açabilecek büyük bir tümör ile karşılaşabilirsiniz. Tek tedavi yöntemi cerrahi müdahaledir.”