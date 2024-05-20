14 ilde operasyon. 40 kaçak göçmen organizatörü yakalandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
14 ilde operasyon. 40 kaçak göçmen organizatörü yakalandı
Bakan Yerlikaya 14 ilde yapılan Kalkan-22 operasyonlarında 40 göçmen Kaçakçılığı Organizatörünün yakalandığını duyurdu.

14 ilde yapılan Kalkan-22 operasyonlarında ekipler tarafından yakalanan 40 kaçak göçmen organizatöründen 37’si tutuklandı. 3 organizatörün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Yerlikaya açıklamasının devamında ülke genelinde sürdürülen operasyonların kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

Yapılan operasyonlar sonucunda Hatay’da 7 organizatör yakalandı ve 4’ü tutuklandı. 106 kaçak göçmen Hatay’da yakalandı. Ankara merkezli; Bursa, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa’da 8 kaçak göçmen organizatörü yakalanırken hepsi tutuklandı.

Yakalana kaçak göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı aktarıldı. Yapılan operasyonlar neticesinde bu suçlarda kullanıldığı tespit edilen 14 araç ile birlikte çok sayıda dövize el konuldu.

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