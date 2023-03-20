20 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Seçmen listeleri bugün askıya çıkarılacak

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için takvim işlemeye başlıyor. Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular dün başladı. Seçmen listeleri de bugün askıya çıkarılacak.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 09:47
Takip Et

14 mayıs seçimleri için seçmen listeleri bugün askıya çıkıyor

Seçmen listeleri bugün askıya çıkarılacak
+
Aa
-

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hazırlanıyor. Milyonlarca seçmen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimlerinde oy kullanacak.

Cumhurbaşkanı adaylığı için son gün 23 Mart. Seçmenler tarafından aday gösterilecekler için 100 bin imza gerekiyor. O imzalar 22-27 Mart arasında ilçe seçim kurullarında toplanacak.Siyasi partilerin cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları için son gün ise 23 Mart.

OY PUSULALARI İÇİN YSK'DA KURA ÇEKİLECEK

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak. Böylece devletin zirvesindeki makam için propaganda dönemi başlayacak.

Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulalarındaki yerleri 1 Nisan'da, ittifakların ve siyasi partilerin yerleri ise 8 Nisan'da belirlenecek. Bunun için Yüksek Seçim Kurulu'nda kura çekilecek.

MİLLETVEKİLLERİNİN KESİN ADAY LİSTESİ 19 NİSAN'DA AÇIKLANCAK

Siyasi partilerin seçim çevrelerine ait milletvekili aday listelerini teslim tarihi 9 Nisan'da sona erecek. Milletvekili kesin aday listeleri 19 Nisan'da ilan edilecek.

Seçmen listeleri ilçe seçim kurullarınca bugün askıya çıkarılacak. Listeler 2 Nisan'da askıdan indirilecek. Adres değişiklik işlemlerini henüz tamamlayamayan depremzede seçmenler de bu tarihe kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Hasta ve engellilerin seyyar sandıklarda oy kullanabilmesi için başvurular bugün başlayacak. 'Seyyar sandık kurulu talep formu' ile muhtarlıklara müracaat yapılacak.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
1
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
2
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
3
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
﻿Fatih Terim'den milletvekilliği teklifine cevap geldi. Siyasete mi atılıyor
4
﻿Fatih Terim'den milletvekilliği teklifine cevap geldi. Siyasete mi atılıyor
﻿Fatih Terim'den milletvekilliği teklifine cevap geldi. Siyasete mi atılıyor
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
5
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿Bakan Varank açıkladı. Togg için verilen sipariş sayısı belli oldu
6
﻿Bakan Varank açıkladı. Togg için verilen sipariş sayısı belli oldu
﻿Bakan Varank açıkladı. Togg için verilen sipariş sayısı belli oldu
﻿Depremzede iki çocuğun kaçırıldıkları iddia edilmişti. Valilikten yalanlama geldi
7
﻿Depremzede iki çocuğun kaçırıldıkları iddia edilmişti. Valilikten yalanlama geldi
﻿Depremzede iki çocuğun kaçırıldıkları iddia edilmişti. Valilikten yalanlama geldi
﻿Kolombiya'da helikopter düştü. 4 asker öldü
﻿Kolombiya'da helikopter düştü. 4 asker öldü
﻿Kolombiya'da helikopter düştü. 4 asker öldü
﻿İtalya şokta: Laziolu futbolcudan Mourinho'ya küfürlü açıklama
﻿İtalya şokta: Laziolu futbolcudan Mourinho'ya küfürlü açıklama
﻿İtalya şokta: Laziolu futbolcudan Mourinho'ya küfürlü açıklama
﻿The Mirror: Dele Alli Beşiktaş'tan kovuldu
﻿The Mirror: Dele Alli Beşiktaş'tan kovuldu
﻿The Mirror: Dele Alli Beşiktaş'tan kovuldu
﻿Çadırkuşağı bitkisi baş ağrısına iyi geliyor
﻿Çadırkuşağı bitkisi baş ağrısına iyi geliyor
﻿Çadırkuşağı bitkisi baş ağrısına iyi geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.