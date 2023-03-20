Seçmen listeleri bugün askıya çıkarılacak

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hazırlanıyor. Milyonlarca seçmen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimlerinde oy kullanacak.

Cumhurbaşkanı adaylığı için son gün 23 Mart. Seçmenler tarafından aday gösterilecekler için 100 bin imza gerekiyor. O imzalar 22-27 Mart arasında ilçe seçim kurullarında toplanacak.Siyasi partilerin cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları için son gün ise 23 Mart.

OY PUSULALARI İÇİN YSK'DA KURA ÇEKİLECEK

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak. Böylece devletin zirvesindeki makam için propaganda dönemi başlayacak.

Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulalarındaki yerleri 1 Nisan'da, ittifakların ve siyasi partilerin yerleri ise 8 Nisan'da belirlenecek. Bunun için Yüksek Seçim Kurulu'nda kura çekilecek.

MİLLETVEKİLLERİNİN KESİN ADAY LİSTESİ 19 NİSAN'DA AÇIKLANCAK

Siyasi partilerin seçim çevrelerine ait milletvekili aday listelerini teslim tarihi 9 Nisan'da sona erecek. Milletvekili kesin aday listeleri 19 Nisan'da ilan edilecek.

Seçmen listeleri ilçe seçim kurullarınca bugün askıya çıkarılacak. Listeler 2 Nisan'da askıdan indirilecek. Adres değişiklik işlemlerini henüz tamamlayamayan depremzede seçmenler de bu tarihe kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Hasta ve engellilerin seyyar sandıklarda oy kullanabilmesi için başvurular bugün başlayacak. 'Seyyar sandık kurulu talep formu' ile muhtarlıklara müracaat yapılacak.

