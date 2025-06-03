14 yaşındaki çocuğa mide bulandıran istismar!

Düzenleme: Kaynak: İHA
14 yaşındaki çocuğa mide bulandıran istismar!

İstanbul Avcılar’da 22 yaşındaki şahıs oyundan tanıştığı 14 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı. Sosyal medya hesabı üzerinden mide bulandıran mesajlar atan şahıs gözaltına alındı.

2 Haziran Pazartesi günü, X sosyal medya hesabından tacize uğradığını ifade eden mesajları paylaşan H.Ş. (14) isimli çocuğun paylaşımı üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, mesajların 22 yaşındaki A.D. isimli şahsa ait olduğunu tespit etti.

Emniyetten yapılan açıklamada, çocuk ile yapılan görüşmede 2-3 hafta önce bir oyun uygulaması üzerinden ismini C. olarak söyleyen şahısla tanıştığını, cep telefonu üzerinden konuşmaya başladıklarını, şahsın sonraki süreçte görüşmek istememesine rağmen kendisini rahatsız ettiği, tehdit ve şantajlarda bulunduğunu beyan ettiği açıklandı.

Çalışmaların devamında şüpheli şahsın İstanbul'un Avcılar ilçesinde gözaltına alındığı açıklandı. Şahsın "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

14 yaşındaki çocuğa mide bulandıran istismar!

14 yaşındaki çocuğa mide bulandıran istismar!

14 yaşındaki çocuğa mide bulandıran istismar!

14 yaşındaki çocuğa mide bulandıran istismar!

14 yaşındaki çocuğa mide bulandıran istismar!

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