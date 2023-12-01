Patara, Kale, Kumluca, Çıralı, Tekirova, Belek, Kızılot, Demirtaş ve Gazipaşa deniz kaplumbağası yuvalama kumsallarında izleme, koruma, kontrol ve bilgilendirme çalışmaları Bern ve Barselona anlaşmaları gereği yürütülüyor.

Antalya'da bulunan 9 adet Deniz Kaplumbağası Yuvalama Kumsalında 2023 yılında 144 bin 334 yavru caretta caretta denizle buluştu.

Deniz kaplumbağalarının Nisan-Mayıs aylarında başlayan üreme dönemleri Ağustos-Eylül aylarında sona ererken kumsalların korunmasında gönüllü olarak görev yapan STK’lar ve kurum personelleri yoğun çabaları ile yavruların denizle buluşmaları başarılı şekilde gerçekleştirildi.

Yoğun mesai sonucunda denize ulaşan yavru sayısında 2 katından fazla artış yaşandı. 2022 yılında denize ulaşan yavru sayısı 61 bin 691 belirlenmişken 2023 yılında bu sayı 144 bin 334 olarak tespit edildi. Ayrıca 2022 yılında tahrip edilen yuva sayısı 558 belirlenmişken bu sayı 2023 yılında 164’e kadar geriledi.