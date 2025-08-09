Aydın'ın Didim ve Kuşadası açıklarından lastik bot veya can salları ile Yunanistan'a geçmeye çalışan kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yunan sahil güvenliği tarafından geri itilerek ölüme terk edilen kaçak göçmenler için yapılan çalışmalar, Temmuz ayında da hız kesmezken, 1-31 Temmuz tarihleri arasında toplam 21'i çocuk 147 kaçak göçmen kurtarıldı. Son 1 ayda toplam 6 olay meydana gelirken, kurtarılan 147 kaçak göçmen ise sağlık kontrollerinin ardından Aydın Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre Aydın'da 1 Temmuz'da Kuşadası açıklarında 6'sı çocuk 34 kaçak göçmen kurtarıldı. 4 Temmuz'da Kuşadası açıklarında 3'ü çocuk 25 kaçak göçmen kurtarıldı. 21 Temmuz'da Kuşadası açıklarında 5'i çocuk 27 kaçakgöçmen kurtarıldı. 27 Temmuz'da Kuşadası açıklarında 7'si çocuk 22 kaçak göçmen kurtarıldı. 29 Temmuz'da Kuşadası açıklarında 18 kaçak göçmen kurtarıldı. 31 Temmuz'da Kuşadası açıklarında 21 kaçak göçmen kurtarıldı.