1,5 aylık yavru ayıya operasyon

Bursa’da sağ ön ayağında kırık tespit edilen 1.5 aylık ayı ameliyat edildi.

1,5 aylık yavru ayıya operasyon

İHA

Bursa'nın Gürsu ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan sevimli yavru ayı, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinde başarılı ameliyat ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

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1,5 aylık yavru ayıya Mayıs adı verildi.

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Bursa'da ormanlık alanda vatandaşlar tarafından bulunan yavru ayıya, Gürsu Belediyesi veteriner ekipleri tarafından ilk müdahale gerçekleştirildi.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 1,5 aylık yavru ayının erkek olduğu ve ön sağ ayağında (ön ekstremitesinde) kırık olduğu tespit edildi.

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Yavru ayı, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. 2 saatlik ameliyatın ardından taburcu olan Mayıs, Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde yer alan Ovakorusu Ayı Barınağı'na yerleştirilecek.

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