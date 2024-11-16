15 dakika 2 ayrı kaza yaptı

Kaynak: İHA
15 dakika 2 ayrı kaza yaptı

Tekirdağ Çorlu’da bir motosikletli 15 dakika arayla iki ayrı noktada geçirdiği kaza sonrası yaralandı.

Gece yarısı yola çıkan T.B.’nin kullandığı 34 BEB 302 plakalı motosiklet, Hıdırağa Mahallesi Mehmet Pehlivan Sokak’ta bir evin duvarına çarptı.

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Daha sonra motosikletine binip kaza mahallinden ayrılan T.B., yaklaşık 15 dakika sonra Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi Mandıracı Sapağı mevkisinde park halindeki iki otomobile çarptı.

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Kaza sonrası devrilen motosikletten düşen T.B. yaralandı. Yaralı ve baygın halde bulunan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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