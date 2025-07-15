15 gündür aranıyordu: Yaylada cesedi bulundu

Kaynak: AA / DHA
15 gündür aranıyordu: Yaylada cesedi bulundu

Ardahan'ın Damal ilçesinde 15 gündür kayıp olan 53 yaşındaki Bahattin Türkmen'in yaylada cansız bedeni bulundu.

Damal ilçesinde 1 Temmuz'da kaybolan Bahattin Türkmen'in bulunması için ailesi İlçe Emniyet Amirliği'ne kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine AFAD, jandarma ve polis özel harekat ekipleri arama çalışması başlattı. Çalışmalar hem karadan hem de havadan devam ederken, Kalender Mahallesi yaylasında hayvan otlatan çobanlar bugün kayalıkların arasında ceset buldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde cesedin 15 gündür kayıp olarak aranan Bahattin Türkmen'e ait olduğu belirlendi. Bekar olan Türkmen'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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