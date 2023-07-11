15 kadınla evlenen adam gözaltına alındı

Hindistan’da 15 kadınla evlenen adam gözaltına alındı.

15 kadınla evlenen adam gözaltına alındı

Hindistan’da evlilik sitelerinden tanıştığı 15 kadınla evlenen ve hatta bazılarından çocuk sahibi olan 35 yaşındaki adam gözaltına alındı.

India Times'ın haberine göre, şüpheli Mahesh K.B Nayak evlilik sitesinden tanıştığı kadınları evliliğe ikna etmek için kendisini bazen doktor bazen de mühendis olarak tanıttı.

Özellikle dul kadınları hedef alan Nayak’ın 2014’ten bu yana 15 kadınla evlendiği ve dördünden çocuğu olduğu açıklandı.

Nayak'ın ayrıca, ilkokul mezunu bile olmadığı halde çoğunlukla kendisini doktor olarak tanıtarak tanıştığı kadınları etkilemeye çalıştığı ve klinik açmak için kadınlardan para istediği kaydedildi.

Polis raporlarına göre, bu yıl evlendiği 45 yaşındaki yazılım mühendisi bir kadının şikayetiyle Tumakuru kentinde gözaltına alınan Nayak'in babası tarafından da "cinayete teşebbüs" suçlamasıyla şikayet edildiği belirtildi.

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