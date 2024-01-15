15 Ocak Pazartesi TV yayın akışında neler var? 15 Ocak Pazartesi hangi diziler var?

Kaynak: Haber Merkezi
15 Ocak Pazartesi TV yayın akışında neler var? 15 Ocak Pazartesi hangi diziler var?
Televizyon izleyicileri, 15 Ocak Pazartesi gününün yayın akışını öğrenmek için araştırmalara başladı. Google'da "15 Ocak Pazartesi TV yayın akışı" gibi sorularla arama yapılıyor. Peki, 15 Ocak Pazartesi TV yayın akışında neler var? 15 Ocak Pazartesi hangi diziler var?

15 Ocak Pazartesi TV yayın akışında hafta sonuna özel birçok dizi ve TV programını içeriyor. Günün öne çıkan yayın akışı ve programlarını, "15 Ocak Pazartesi TV yayın akışı" başlığı altında topladık. Peki, 15 Ocak Pazartesi TV yayın akışında neler var? 15 Ocak Pazartesi hangi diziler var? İşte 15 Ocak Pazartesi TV yayın akışı…

15 OCAK PAZARTESİ YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

15 Ocak Pazartesi günü televizyon kanallarının yayın akışları şu şekildedir:

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KANAL D YAYIN AKIŞI

- 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

- 11:00 - Camdaki Kız

- 13:00 - Gelinim Mutfakta

- 16:00 - Aşk ve Umut

- 17:30 - Arka Sokaklar

- 18:40 - Kanal D Ana Haber

- 20:00 - Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw

- 22:45 - Jackie Chan İz Peşinde

- 00:45 - Arka Sokaklar

- 03:30 - Gelinim Mutfakta

- 05:30 - Afili Aşk

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FOX TV YAYIN AKIŞI

- 08:00 - İlker Karagöz ile Çalar Saat

- 10:30 - Çağla ile Yeni Bir Gün

- 12:00 - Kızıl Goncalar

- 13:30 - En Hamarat Benim

- 16:15 - Kızıl Goncalar

- 19:00 - Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

- 20:00 - RTÜK Zorunlu Yayın: Belgesel (Kızıl Goncalar Yerine)

- 22:15 - Yabani

- 02:00 - Adım Farah

- 04:30 - Kefaret

- 06:00 - Her Yerde Sen

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TV8 YAYIN AKIŞI

- 07:15 - Sağlık / Yeni Bölüm

- 08:30 - Aramızda Kalmasın / Yeni Bölüm

- 11:15 - Survivor All Star 2024

- 12:45 - Demet ve Jess'le Gel Konuşalım / Yeni Bölüm

- 16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

- 20:00 - Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm

- 00:15 - Survivor Ekstra / Canlı

- 01:30 - Aşka Düşman

- 03:30 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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