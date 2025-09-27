15 safkan Arap koşu tayı satılacak

Kaynak: AA
15 safkan Arap koşu tayı satılacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen 15 safkan elit Arap koşu tayını açık artırmayla satışa sunuyor. İhale, 21 Ekim’de Veliefendi Hipodromu’nda yapılacak.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, yetiştirdiği 15 baş erkek safkan elit Arap koşu tayını satışa çıkarıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, satış hibrit modelle (fiziki ve çevrim içi) açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

ppppfff.jpg

İhale, 21 Ekim 2025’te saat 12.00’de İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda, İşletme Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak. Her bir tay için 300 bin lira geçici teminat talep edilecek. Türkiye’nin köklü yarış atı yetiştirme merkezlerinden Sultansuyu, yüksek kalitedeki Arap taylarıyla tanınıyor.

Son Haberler
Çikolata yaşlanmayı yavaşlatıyor, kalp damar sağlığını destekliyor
Çikolata yaşlanmayı yavaşlatıyor, kalp damar sağlığını destekliyor
Bedava gitmek için bulduğu yöntem ‘pes’ dedirtti
Bedava gitmek için bulduğu yöntem ‘pes’ dedirtti
Karaciğere resmen reset atan mucizenin enginardan 10 kat daha etkisi oluyor
Karaciğere resmen reset atan mucizenin enginardan 10 kat daha etkisi oluyor
Bu hafta kim kazandırdı, kim kaybettirdi?
Bu hafta kim kazandırdı, kim kaybettirdi?
15 safkan Arap koşu tayı satılacak
15 safkan Arap koşu tayı satılacak