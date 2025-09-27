15 safkan Arap koşu tayı satılacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, yetiştirdiği 15 baş erkek safkan elit Arap koşu tayını satışa çıkarıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, satış hibrit modelle (fiziki ve çevrim içi) açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

İhale, 21 Ekim 2025’te saat 12.00’de İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda, İşletme Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak. Her bir tay için 300 bin lira geçici teminat talep edilecek. Türkiye’nin köklü yarış atı yetiştirme merkezlerinden Sultansuyu, yüksek kalitedeki Arap taylarıyla tanınıyor.