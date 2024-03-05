15 saniyede yüksek IQ testine hazır mısınız? Farklı ördeği bulanlar çok zekiymiş

Kaynak: Haber Merkezi
15 saniyede yüksek IQ testine hazır mısınız? Farklı ördeği bulanlar çok zekiymiş
Bu ördekler arasında farklı olan ördeği bulabilenlerin IQ seviyesinin bulamayanlardan daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Kronometrenizi kurun ve dikkatli olun. Bakalım siz bulabilecek misiniz?

Yüksek IQ testi yapmak isteyenler için sadece 15 saniyelik süreniz var! Bu testi çözebilenin IQ'sunun 120 çıktığı belirtildi.

Yüksek IQ testleri, zekanızı ve problem çözme becerilerinizi ölçmek için tasarlandı.

Bu tür testler, kişinin mantık yürütme, matematiksel yetenekler, kelime dağarcığı ve görsel algı gibi alanlarda sizi zorlaması ile tanımlanıyor.

15 SANİYE SÜRENİZ BAŞLADI

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Resimde yer alan ördeklerden farklı olanı bulmaya hazır mısınız? Resme bakar bakmaz farklı olanı görebildiniz mi? Oldukça zorlayıcı bir resim...

Resimdeki farklı ördeği 15 saniyede bulabilenleri tebrik ederiz. Görsel zekanızı ve bilişsel yeteneklerinizi bir kez daha kanıtladınız...

Eğer bulamadıysanız farklı olan ördek işte burada. Aşağıda yer alan görselde farklı olan işaretlendi.

İŞTE FARKLI OLAN ÖRDEK

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