15 yaşındaki çocuk arkadaşının silahı ile hayatını kaybetti

Edirne’de 5 kişilik arkadaş grubu okul bahçesinde oturdukları sırada K.C.A., yanında getirdiği tabancayı arkadaşlarına gösterip, oynamaya başladı. Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan kurşun, Duru Pakarda'nın göğsüne isabet etti. Duru, kanlar içinde yere yığıldı, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Duru Pakarda, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Duru'nun ortaokulu bitirdiği ve bu yıl lisede eğitimine devam edeceği öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, lise öğrencisi K.C.A.'yı gözaltına aldı. Okul bahçesinde bulunanların da ifadesine başvuran polis, soruşturmayı sürdürüyor. (DHA)an polis, lise öğrencisi K.C.A.'yı gözaltına aldı. Okul bahçesinde bulunanların da ifadesine başvuran polis, soruşturmayı sürdürüyor.