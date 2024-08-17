15 yaşındaki çocuk arkadaşının silahı ile hayatını kaybetti

Kaynak: DHA / İHA
15 yaşındaki çocuk arkadaşının silahı ile hayatını kaybetti

Edirne’de 15 yaşındaki Duru Pakarda arkadaşının elindeki silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Edirne’de 5 kişilik arkadaş grubu okul bahçesinde oturdukları sırada K.C.A., yanında getirdiği tabancayı arkadaşlarına gösterip, oynamaya başladı. Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan kurşun, Duru Pakarda'nın göğsüne isabet etti. Duru, kanlar içinde yere yığıldı, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Duru Pakarda, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Duru'nun ortaokulu bitirdiği ve bu yıl lisede eğitimine devam edeceği öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, lise öğrencisi K.C.A.'yı gözaltına aldı. Okul bahçesinde bulunanların da ifadesine başvuran polis, soruşturmayı sürdürüyor. (DHA)an polis, lise öğrencisi K.C.A.'yı gözaltına aldı. Okul bahçesinde bulunanların da ifadesine başvuran polis, soruşturmayı sürdürüyor.

aw269329-08.jpg

aw269329-04.jpg

aw269329-01.jpg

Son Haberler
Gönüllülük adı altında soygun. Devlet okulu kayıt ücreti olarak 20 bin lira istedi Gündem
Gönüllülük adı altında soygun. Devlet okulu kayıt ücreti olarak 20 bin lira istedi
Polisten kaçtı, o anları kayda aldı Gündem
Polisten kaçtı, o anları kayda aldı
Hatay'da kontrollü yıkım kontrolden çıktı Yaşam
Hatay'da kontrollü yıkım kontrolden çıktı
Baş dönmesinin sebepleri neler? Sağlık
Baş dönmesinin sebepleri neler?
TIR şoförü yolunu kapatan otomobili tek başına kaldırdı Yaşam
TIR şoförü yolunu kapatan otomobili tek başına kaldırdı
Bülent Uygun istediğini aldı Spor
Bülent Uygun istediğini aldı
Kapatılan nükleer santrali böyle yerle bir ettiler Dünya
Kapatılan nükleer santrali böyle yerle bir ettiler