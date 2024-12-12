Saka büyülemeye devam ediyor

Arsenal’ın 23 yaşındaki yıldız oyuncusu Bukayo Saka, Şampiyonlar Ligi’nde Monaco karşısında sergilediği etkileyici performansla futbol dünyasını büyüledi. İngiliz milli futbolcu, attığı iki gol ve Kai Havertz’e yaptığı asistle takımının 3-0’lık galibiyetine damga vurdu. Bu zaferle Arsenal, gruptan çıkma yolunda büyük bir adım atarken Saka, bir kez daha en iyiler arasında olduğunu gösterdi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 21 maçta 9 gol ve 12 asistlik bir performans sergileyen Saka, geçen sezonki 20 gol ve 14 asistlik istatistiklerini yakalama yolunda hızla ilerliyor. Teknik direktör Mikel Arteta da genç oyuncusunun saha içindeki liderlik rolünün giderek büyüdüğünü ifade ederek onun hem takım arkadaşları hem de taraftarlar arasında özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

SAKA'NIN ETKİLEYİCİ İSTATİSTİKLERİ

Saka’nın kariyer gelişimi, 17 yaşında Avrupa sahnesine adım attığı 2018’den bu yana adeta bir peri masalına dönüştü. Şampiyonlar Ligi’nde şu ana kadar çıktığı yedi maçta yedi gol atan ve dört asist yapan Saka, bu alanda dünyanın en üretken isimlerinden biri haline geldi.

Son iki sezonda, sadece Harry Kane, Vinicius Jr ve Antoine Griezmann, Şampiyonlar Ligi’nde Saka’dan daha fazla gol katkısı yaptı. Premier Lig’de ise 96 gol katkısına (52 gol, 44 asist) ulaşan Saka, bu istatistikle Michael Owen, Wayne Rooney ve Robbie Fowler’ın ardından 100 barajına en genç yaşta ulaşan dördüncü oyuncu olma yolunda ilerliyor.

ARTETA VE HENRY'DEN ÖVGÜ YAĞMURU

Saka’nın sadece saha içinde değil, saha dışında da örnek bir karakter sergilediğini söyleyen Arteta, oyuncusunun genç takım arkadaşlarıyla olan bağını ve liderlik özelliklerini övdü. Monaco maçında attığı ilk golün ardından 18 yaşındaki Myles Lewis-Skelly’ye giderek teşekkür etmesi, onun alçakgönüllü kişiliğini bir kez daha ortaya koydu.

Efsanevi oyuncu Thierry Henry ise, Saka’nın gösterdiği gelişime hayran kaldığını belirtti: “Onun bu seviyelere ulaşacağını hiç düşünmezdim. Saka, Arsenal ve İngiltere için bir başlangıç oyuncusu oldu. Hem gol atıyor hem de asist yapıyor. Bu, onun olağanüstü evriminin bir göstergesi.”

GELECEK DAHA PARLAK

Futbol yorumcusu Karen Carney, Saka’nın karar alma yeteneği ve oyun zekasının yaşına göre olağanüstü olduğunu ifade ederek, “Üç-dört yıl içinde ne kadar iyi olabileceğini düşünmek bile korkutucu,” dedi. Eski futbolcu Nedum Onuoha ise Saka’yı durdurmanın neredeyse imkânsız olduğunu dile getirdi.

Arsenal taraftarları için Saka’nın yükselişi heyecan verici bir yolculuk. Gelecek yıllarda bu genç yıldızın, hem kulübü hem de İngiltere milli takımı için daha büyük başarılara imza atacağına kesin gözüyle bakılıyor.