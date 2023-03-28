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Oyuncağını yutan 1,5 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Gaziantep'te soluk borusuna plastik oyuncak kaçan 1,5 yaşındaki erkek çocuk korkuttu. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 12:33
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1,5 yaşındaki çocuk oyuncak yuttu

Oyuncağını yutan 1,5 yaşındaki çocuk ölümden döndü
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Gaziantep Merkez Şahinbey ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu Elali ailesi 1,5 yaşındaki çocuklarını, nefessiz kaldığını fark edince kendi imkanlarıyla Medical Point Hastanesine götürdü. Soluk borusuna plastik oyuncak kaçan 1,5 yaşındaki çocuk operasyonla kurtarıldı

Burada yapılan muayenede, boğazına yaklaşık 2 santimetre çapında yuvarlak, cama yapışkanlı plastik oyuncak okun ucunun kaçtığı tespit edilen çocuğa müdahale edildi.

Küçük çocuğun boğazındaki oyuncak, gerçekleştirilen operasyonla çıkarıldı.

Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin, çocuğun hastanelerine gece saatlerinde getirildiğini söyledi.

Çocuğa çektikleri röntgende boğazında bir cisim olduğunu gördüklerini belirten Şahin, "Hiç bekletmeden acil şartlar altında ışıklı boruyla soluk yoluna girip hemen girişinde, neredeyse soluk yolunun tamamına yakınını tıkamak üzere olan yeşil plastik bir parçayla karşılaştık. Bunu çıkartınca dramatik şekilde hemen çocuğun nefesi düzeldi. Sonrasında bir komplikasyon olmadı." dedi.

Bu tür olayların sık yaşandığına dikkati çeken Şahin, ailelerin özellikle bu yaşlardaki çocuklarda çok dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Özellikle fındık fıstık gibi yiyeceklerin çok sık soluk yoluna kaçtığını anlatan Şahin, şunları kaydetti:
"Bu da ciddi hayati tehlike oluşturmaktadır. Bu yüzden çok sayıda çocuk hayatını kaybetmiştir. Hastaneye gelebilenler genellikle şanslı olanlar, bazen gelemeden olayın olduğu anda hayatını kaybeden çocuklarımız maalesef olmuştur. Aileleri bu konuda uyarmak istiyorum. Küçük çocuklarda oyuncak seçiminde çok dikkatli olmaları, küçük parçalı ya da parçalara ayrılabilen oyuncakları tercih etmemeleri, fındık fıstık gibi kuruyemişleri kontrolsüz şekilde ellerine vermemeleri gerekir. Bu hastamız geç gelseydi ölebilirdi çünkü parça soluk yolunun hemen girişindeydi ve neredeyse tamamına yakınını kapatmıştı." (AA)

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