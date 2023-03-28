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15 yaşındaki genç sırtından kurşunlandı

Eskişehir’de iki grup arasında meydana gelen silahlı kavga sonucunda 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 07:32
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15 yaşındaki genç sırtından kurşunlandı

15 yaşındaki genç sırtından kurşunlandı
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İHA'nın haberine göre, olay, Tepebaşı ilçesi, Fevziçakmak Mahallesi, Eryörük Sokak’ta meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. 

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle 15 yaşındaki R.K. ile 30 yaşındaki Cevdet D. silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı. 

Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 15 yaşındaki R.K.’nin sırtından vurulduğu ve durumunun ağır olduğu, Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Cevdet D.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Silahla yaralama olayını gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan 2 şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

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