﻿15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Yozgat''ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten yaralama" suçundan hakkında 14 yıl 22 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G'yi bir kahvehanede yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. (AA)
Yozgat''ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten yaralama" suçundan hakkında 14 yıl 22 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G'yi bir kahvehanede yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. (AA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.