15. yüzyıldan kalma Havlucular Hanı yenileniyor

Kaynak: AA
15. yüzyıldan kalma Havlucular Hanı yenileniyor
Edirne’nin Selimiye Meydanı’ndaki 15. Yüzyıldan kalma Havlucular Hanı'nda restorasyon çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Vali Yunus Sezer'in talimatıyla geçen ay başlanan çalışmalar kapsamında hanın çatısı eski yapılardan arındırıldı.

Çalışmalara dış duvarlarda devam eden restorasyon ekipleri, betonarme ve tuğla yapıları söküp yerine taş uyguluyor.

thumbs-b-c-c5f871282a30e7515aa484031f314880-2.jpg

Restorasyon çalışmaları kapsamında hanın yanında bulunan Mezit Bey Hamamı'nın kubbelerindeki betonarme yapılar da söküldü.

Edirne Yediyol Ağzı Esnafları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Necat Yavuz, AA muhabirine, çalışmaların esnafın işini aksatmadan sürdüğünü söyledi.

2024-03-han19-4.jpg

Restorasyonu memnuniyetle takip ettiklerini belirten Yavuz, "Çalışmalar çok hızlı başladı, Valimiz bu işi çok hızlandırdı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

2024-03-han19-3.jpg

Yavuz, Selimiye Meydanı'ndaki çevre düzenlemesiyle bölgenin çehresinin değiştiğini, handaki çalışmalarla bölgenin tarihi güzelliğinin daha da ön plana çıkacağını kaydetti.

2024-03-han19-2.jpg

Çalışmaların bir yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

Son Haberler
Emniyetin önü bu hale geldi. Ünlü iş adamının hayvan müzesi dehşete düşürdü Gündem
Emniyetin önü bu hale geldi. Ünlü iş adamının hayvan müzesi dehşete düşürdü
İmamoğlu 'Siz hepiniz ben tek' dedi. 17 bakan artı aday; etti 17+1. Ama bir kişi daha var. O da geliyor. Buyursun gelsin Siyaset
İmamoğlu 'Siz hepiniz ben tek' dedi. 17 bakan artı aday; etti 17+1. Ama bir kişi daha var. O da geliyor. Buyursun gelsin
Honda'dan Mart ayına özel fiyat listesi Otomotiv
Honda'dan Mart ayına özel fiyat listesi
Matematik gerçek hayatta ne işimize yarar diyenlere duyurulur: Matematik problemiyle hoşladığı kızın numarasını aldı Video
Matematik gerçek hayatta ne işimize yarar diyenlere duyurulur: Matematik problemiyle hoşladığı kızın numarasını aldı
Futbolun Afroditi yazdı. Süper Lig'deki rezaletler devam edince kadın futboluna baktı. Orada da ne görsün...!? Spor
Futbolun Afroditi yazdı. Süper Lig'deki rezaletler devam edince kadın futboluna baktı. Orada da ne görsün...!?
Fenerbahçeli futbolcular yargılanacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı Spor
Fenerbahçeli futbolcular yargılanacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı
Murat Kurum İstanbul'un trafik çilesini bitireceğiz Gündem
Murat Kurum İstanbul'un trafik çilesini bitireceğiz