150 bin TL evlilik kredisi ne zaman ödenecek? Bakan açıkladı

150 bin TL evlilik kredisi ne zaman ödenecek? Bakan açıkladı
Kaynak: Haber Merkezi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evleneceklere verilecek kredinin ödeme tarihini duyurdu.
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150 bin TL evlilik kredisi ne zaman ödenecek? Bakan açıkladı 1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Türkiye ile Macaristan'ın Aile Yapısının Güçlendirilmesine Yönelik Özgün Yaklaşımlar Paneli'nde açıklamalar yaptı.

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150 bin TL evlilik kredisi ne zaman ödenecek? Bakan açıkladı 2

150 bin TL faizsiz evlilik kredisinin ne zaman ödeneceğini açıkladı.

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150 bin TL evlilik kredisi ne zaman ödenecek? Bakan açıkladı 3

Geçen yıl depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'te evlenecek çiftlere sağlanan 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarındaki faizsiz kredi desteğinin ödemeleri Mayıs ayı içinde yapılacak.

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150 bin TL evlilik kredisi ne zaman ödenecek? Bakan açıkladı 4

Göktaş açıklamasında “Gençlerimizin aile kurmalarını desteklemek ve onları her türlü sosyal riske karşı korumak için Aile ve Gençlik Fonunu kurduk.

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150 bin TL evlilik kredisi ne zaman ödenecek? Bakan açıkladı 5

Bu fonla genç çiftlerimize faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. Bu vesileyle Mayıs ayı içerisinde başvuruları kabul edilen gençlerimizle ödemeleri yapacağımızın müjdesini de paylaşmak istiyorum." ifadelerini kulandı.

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150 bin TL evlilik kredisi ne zaman ödenecek? Bakan açıkladı 6

BAŞVURU ŞARTLARI NEYDİ?

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150 bin TL evlilik kredisi ne zaman ödenecek? Bakan açıkladı 7

Deprem tarihinde Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya illerinden ya da Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ikamet ediyor olmak.

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150 bin TL evlilik kredisi ne zaman ödenecek? Bakan açıkladı 8

Türk vatandaşı olmak,

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150 bin TL evlilik kredisi ne zaman ödenecek? Bakan açıkladı 9

18-29 yaş arasında olmak,

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150 bin TL evlilik kredisi ne zaman ödenecek? Bakan açıkladı 10

Depremden etkilenen 11 il dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

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150 bin TL evlilik kredisi ne zaman ödenecek? Bakan açıkladı 11

Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması 2 asgari ücretten fazla olmamak,

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150 bin TL evlilik kredisi ne zaman ödenecek? Bakan açıkladı 12

Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak.

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