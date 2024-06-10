150 milyonluk soygunun yapıldığı villa Reza Zarrab'ın eniştesinin çıktı

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde geçen cumartesi günü Memduh Paşa Yalısı’nda güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişi maskeli bir şekilde gelen 4 arkadaşıyla beraber 150 milyon lira para çalara kayıplara karıştı. Yalıda bulunan paranın tutarı dikkat çekerken, polis ekipleri hırsızları yakalamak için inceleme başlattı.

SOYGUNA UĞRAYAN REZA ZARRAB’IN ENİŞTESİ ÇIKTI

20. yy. başlarında II. Abdülhamid döneminde Dahiliye Nazırlığı görevinde bulunan Mehmed Memduh Paşa tarafından yaptırılan yalının NAB Holding tarafından kullanıldığı ortaya çıktı.

Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, şirketin yönetim Kurulu Başkanı İran asıllı Behram Eromi. Eromi Reza Zarrab’ın ablası olan Şeyda Eromi ile evli.

YALIYA BASKIN DÜZENLENMİŞTİ

2017 yılında Reza Zarrab ve yakınlarının mal varlıklarına "gizli kalması gereken bilgileri yabancı devlet lehine casusluk maksadıyla temin etmek" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el kondu.

Mal varlıklarına el konulmasına karar verilen kişiler arasında NAB Holding yöneticisi Omid Mohagilegh Eromi de yer alıyordu.

Polis ekipleri, Eromi Ailesi’nin ortak şirketi NAB Holding’in Sarıyer Kireçburnu’ndaki merkezine baskın düzenledi. Yapılan baskın sonrası binada arama yapılmış ve muhasebe yetkilisi gözaltına alınmıştı.