150 yıllık ayakkabı devi iflas etti. Binlerce kişi işsiz kalacak

Almanya'nın köklü ayakkabı markalarından Görtz, mali kriz ve başarısız yeniden yapılandırma süreci sonucunda iflas etti. Şirket, 180 mağazasını kapatma kararı alarak sektörde büyük bir darbe aldı.

Almanya'nın ünlü ayakkabı perakendecisi Görtz, 150 yıllık geçmişinin ardından ekonomik zorluklar ve başarısız yeniden yapılandırma girişimlerinin etkisiyle iflas etti.

1875 yılında kurulan ve Almanya ile Avusturya'da 160 mağazaya kadar genişleyen Görtz, uzun yıllar sektörün önemli markalarından biri olarak biliniyordu. Ancak son yıllarda artan rekabet ve ekonomik sıkıntılar, şirketin mali yapısını ciddi şekilde zorladı.

2023 yılında, şirket ilk kez iflas başvurusu yaparak yeniden yapılandırma sürecine girdi. Bu süreçte Avusturyalı yatırımcı CK Technology Solutions GmbH ile anlaşma sağlanmış ve 1,3 milyon Euro’luk yatırım taahhüdü alınmıştı.

Ancak, bu yatırımın yalnızca bir kısmı ödeme olarak yapıldı ve geri kalan tutar karşılıklı talepler nedeniyle ödenmedi. Bu durum, Görtz'ün mali dengesinin iyice bozulmasına neden oldu. Yeniden yapılandırma çabaları başarısız olunca, şirketin geleceği tehlikeye girdi.

Görtz, Hamburg Yerel Mahkemesi'ne ikinci kez iflas başvurusunda bulunarak, işlerini kurtarmaya çalıştı. Ancak bu başvurunun ardından, yaklaşık 400 çalışanının maaşları ödenememe riskiyle karşı karşıya kaldı.

Federal İş Ajansı, şirketin ilk iflas başvurusunun sonuçlarının hala geçerli olduğunu belirterek, çalışanlara yeniden iflas yardımı sağlanamayacağını duyurdu. Bu gelişme, şirketin iflasını ve 180 mağazasının kapanma kararını daha da kesin hale getirdi.

Görtz’ün iflası, yalnızca şirketin içsel zorlukları değil, aynı zamanda perakende sektöründeki genel değişim ve dönüşümün de bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Özellikle e-ticaretin hızla yükselmesi ve tüketici alışkanlıklarının değişmesi, geleneksel mağaza bazlı perakendecilerin zorluk yaşamasına yol açtı. Bu sürecin diğer perakende şirketleri için de bir uyarı niteliği taşıdığı belirtiliyor.

Görtz’ün iflası, sektördeki büyük değişimlere ayak uydurmakta zorlanan markaların karşılaşabileceği finansal zorlukları gözler önüne serdi. Şirketin kapanan mağazaları ve işten çıkarılan çalışanları, Almanya ve Avusturya’daki perakende sektöründeki istihdam yapısını da olumsuz etkileyebilir. Bu gelişme, diğer perakendecilere sektördeki yeni dinamiklerle uyumlu stratejiler geliştirmeleri gerektiğini hatırlatıyor.