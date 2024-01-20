1500 yıllık şapele korunma talebi

Kaynak: AA
1500 yıllık şapele korunma talebi
Prof. Dr. Engin Beksaç, Edirne’deki bin 500 yıllık şapelin korunması talebinde bulundu.

Edirne Lalapaşa Sinanköy’deki arkeolojik kazı alanında bulunan bin 500 yıllık şapelin korunması talebinde bulunuldu.

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Orta Çağ şapelinin tarihi yapısının risk altında olduğu belirtilirken şapelin tavanında çökmeler meydana geldiği ve şapelin tahribata uğradığı uyarısında bulunuldu.

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Bölgede tahribatı önleyici tedbirler alınması gerektiğine dikkat çeken Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, şapelin içinde yer alan manastırın ve defin bölümünün 1970’lere kadar ayakta kaldığına dikkat çekti. Beksaç, “Özellikle büyük şapelin bulunduğu kesimde tavanda çökmelerle karşı karşıyayız. Burada acilen tedbirler alınmalı” dedi.

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