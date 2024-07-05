16 ilde IŞİD operasyonu. Onlarca gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 16 ilde IŞİD’e yönelik operasyon yapıldığını açıkladı. Bozdoğan 48 adı verilen operasyonda 45 şüpheli şahıs yakalandı.

İstihbarat ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan operasyonlar; İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, İzmir, Düzce, Kayseri, Kahramanmaraş, Kilis, Kırşehir, Konya, Kocaeli, Manisa, Kütahya, Şanlıurfa ve Sakarya’da gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonlarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ali Yerlikaya operasyonları yapan polisleri tebrik etti.