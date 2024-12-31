16 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu

Düzenleme: Kaynak: AA
16 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu

CHP, İYİ Parti DEM Parti TİP ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un dokunulmazlık dosyaları sevk TBMM'ye sevk edilirken, en fazla dosyanın CHP Genel Başkanı Özgür Özel için olması dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan, Tulay Hatımoğulları Oruç'un da aralarında bulunduğu 16 milletvekiline ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu.

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi.

Tezkereler, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

  1. CHP Genel Başkanı Özgür Özel
  2. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır
  3. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
  4. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez
  5. İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban
  6. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan
  7. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç
  8. DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz Çakı
  9. DEM Parti Van Milletvekili Gülderen Varli
  10. DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan
  11. DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez
  12. DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu
  13. DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar
  14. DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin
  15. TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık
  16. Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt.

Gelen fezlekeler arasında CHP Genel Başkanı Özel'in 6, CHP Grup Başkanvekili Başarır'ın 2, TİP İstanbul Milletvekili Şık'ın 2, Bağımsız İstanbul Milletvekili Enginyurt'un 3, DEM Parti Şırnak Milletvekili İrmez'in 2 dosyası bulunuyor.

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