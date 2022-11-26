Hazal Subaşı'nın dövmesinin sırrı ortaya çıktı. ''16 yaşında yaptırdım''

L’Officiel Türkiye dergisinin 10’uncu yılı önceki akşam Topaz Restoran’da kutlandı. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı partinin konukları arasında Hazal Subaşı da vardı. Hazal Subaşı, “16 yaşında yaptırdım” dediği dövmesiyle dikkat çekti.

DÖVME DE İŞE YARAMADI

Yeni bir diziyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu, göğsündeki dövmeyle ilgili şunları söyledi: Dövmemde ‘Doğru kararlar mutluluk getirir’ yazıyor. Çok iddialı bir cümle. 16 yaşındaydım yaptırdığımda. Hiç yanlış kararlar vermeyeyim diye yaptırdım ama verdim tabii”