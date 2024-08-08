16 yaşındaki çocuk sulama kanalında kayboldu

Kaynak: İHA
16 yaşındaki çocuk sulama kanalında kayboldu

Sulama kanalına giren bir çocuk akıntıya kapılarak kayboldu.

16 yaşındaki çocuk sulama kanalında kayboldu

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde sulama kanalına giren 16 yaşındaki çocuğun, akıntıya kapılarak kaybolduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Harran ilçesine bağlı kırsal Ünlü Mahallesi'nde iddiaya göre sulama kanalına giren Yahya Akmeşe (16), akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen ekipler, çocuğu bulmak için çalışma başlattı. Çalışmalara havanın kararması üzerine sabah devam edilmek üzere ara verildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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