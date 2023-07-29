16 yaşındaki genç annesini, arabanın anahtarını vermediği için öldürmüş

DHA'nın haberine göre; V.S.K., babasıyla birlikte teslim oldu ve mahkemece tutuklandı.

Otomobilin anahtarını istedi, vermedi

Olay, 23 Temmuz’da saat 14.30 sıralarında Söğütpınar Mahallesi’nde yaşandı. Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, lise öğrencisi V.S.K., kız arkadaşına mesaj attığını iddia ettiği Kaan Uçar’ı kafede görünce dışarı çağırdı. V.S.K., Kaan Uçar’a kız arkadaşına neden sürekli mesaj attığını sordu. Bu konu iki lise öğrencisi arasında tartışmaya neden oldu.

Tabancayla vurup kaçtı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.S.K., yanında bulunan tabancayla annesi Melek Baştürk’e ateş etti. Ardından olay yerinden kaçtı. Tabancadan çıkan kurşunla yaralanan Melek Baştürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Baştürk’ün cenazesi, otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Babasıyla birlikte teslim oldu

Olayın ardından Çatalça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, katil zanlısı V.S.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. V.S.K., aynı günün akşamında babası K.K. ile birlikte jandarmaya teslim oldu. Gözaltına alınan baba-oğul, Çarşamba Adliyesi’ne sevk edildi. V.S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, babası K.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otomobilin anahtarını vermediği için öldürdüğünü söyledi

V.S.K.'nin ifadesinde, annesinden kullanmak için otomobilin anahtarını istediğini ancak vermeyince de çıkan tartışmada öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Melek Baştürk ise otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak aile kabristanlığında defnedildi.