16 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağaca çarparak can verdi

Kaynak: İHA
16 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağaca çarparak can verdi

Bodrum’da ağaca çarpan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 16 yaşındaki Taylan Dirik'in kullandığı motosikletin ağaca çarpması sonucu kaza meydana geldi. Olay, Gölköy Mahallesi Cennetkoyu yolu üzerinde gerçekleşti. Dirik, virajda kontrolü kaybederek ağaca çarptı. Kazada ağır yaralanan genç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dirik’in ölüm haberi, ailesi ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Cenaze namazı, Uğur Camii'nde kılındıktan sonra Bitez Mezarlığı'na defnedildi. Taylan Dirik’in, Mesleki Eğitim Merkezi’nde elektrik elektronik bölümünde eğitim aldığı öğrenildi.

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